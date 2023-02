Girls Basketball: Pine River-Backus girls top Cardinals, fall to Wolves

UPSALA — Hannah Barchus tallied 16 points and Sawyer Tulenchik scored 13 for the Pine River-Backus Tigers in a 56-43 non-conference victory over the Upsala Cardinals Saturday, Feb. 4.

Cate Travis added eight points followed by Brianna Hanneken’s seven points for the Tigers.

Upsala 19 24 -- 43

Pine River-Backus 31 25 -- 56

UPSALA

McKenna Graves 5, Isabelle Leners 4, Dakota Soltis 5, Madalin Koetter 7, Hannah Luedtke 2, Molly Leners 2, Isabel Ripplinger 8, Brenna Graves 10.

PINE RIVER-BACKUS

Alaura Dahl 2, Cate Travis 8, Brianna Hanneken 7, Sawyer Tulenchik 13, Hannah Barchus 16, Mimi Bueckers 7, Aaliyah Lewis 3. Overall: 10-8.

W-H-A 66, PR-B 50

WALKER— Travis posted 14 points as the Pine River-Backus Tigers lost 66-50 to the Walker-Hackensack-Akeley Wolves in a Northwoods Conference game Thursday, Feb. 2.

Walker-Hackensack-Akeley 31 35 – 66

Pine River-Backus 22 28 – 50

WALKER-HACKENSACK-AKELEY

Avery Morrison 10, Aubrey Morrison 25, Ava Welk 11, Alexa Johannsen 3, Makenna Oelschlager 4, Britta Rand 10, Adyson Kurtz 3.

PINE RIVER-BACKUS

Alaura Dahl 4, Cate Travis 14, Brianna Hanneken 4, Ella Dahl 4, Caylei Johnson 3, Sawyer Tulenchik 2, Hannah Barchus 8, Mimi Bueckers 8, Aaliyah Lewis 3.